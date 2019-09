Siracusa, spaccio di droga in via Italia 103: arrestato 20enne trovato in possesso di marijuana e cocaina

Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle zone più critiche della città. Proprio ieri, in via Italia 103, zona già interessata da operazioni antidroga dei Carabinieri, è stato arrestato Marian Curt, rumeno, 20 anni, disoccupato, pregiudicato.

Il giovane, alla vista dei militari, avrebbe tentato la fuga tra i condomini della zona, ma è stato fermato.

Sottoposto a perquisizione personale, Curt è stato trovato in possesso di 28 dosi di marijuana, preconfezionate e pronte per lo spaccio, per un totale di grammi 20, 79 involucri preconfezionati singolarmente contenenti cocaina, per un peso di grammi 14,00 e, infine, una somma in contanti pari a 40 euro circa, verosimilmente frutto dello spaccio. Il 20enne tradotto ai domiciliari