Danni da eventi meteorologici, 50mila euro per il Comune di Sortino

Sono 50mila euro i fondi che arriveranno al Comune di Sortino dal Dipartimento regionale di Protezione Civile per i danni provocati dagli eventi meteorologici di ottobre 2018.

Si tratta di finanziamenti che si aggiungono ai 2,5 milioni di euro già destinati agli interventi di messa in sicurezza del costone della Valle dell'Anapo.

Con questo ulteriore finanziamento ci saranno fondi destinati al rifacimento muri di sottoscarpa e pavimentazione stradale (9.000 euro), manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione in contrada Imprimo (10.000), pulitura strade dai detriti (4.000), rifacimento muro di sottoscarpa (8.000), strada vicinale “Guardia Vignali” (9.000); strada vicinale “contrada Bradia” (10.000 euro).