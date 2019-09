Siracusa, il Rotary Club finanzia il restauro conservativo della “Carrozza del Senato”

Sarà il Rotary Club a finanziare il restauro conservativo della “Carrozza del Senato”.

Il protocollo d'intesa tra associazione e comune è stato firmato ieri sera all'Artemision tra il sindaco Francesco Italia e il presidente del club service, Francesco Tabacco.

"Un giorno importante- dichiara il sindaco Francesco Italia- per quello che la Carrozza ha sempre rappresentato per la nostra città. Il prossimo anno, restituita alla sua piena bellezza e alla sua integrità potrà tornare nuovamente in strada".

"Il Rotary- ha detto il presidente Francesco Tabacco- celebra le sue ricorrenze straordinarie svolgendo un'attività di servizio di maggiore rilievo. Per il nostro 70esimo abbiamo coniugato la possibilità di formare giovani specializzati nel restauro ligneo e pittorico con quella di promozione del turismo attraverso il recupero dei suoi attrattori. Da qui la richiesta al Comune di intervenire sulla Carrozza del Senato che, restaurata, tornerà fruibile per il prossimo anno".