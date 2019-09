Siracusa, operazione antidroga: trovata marijuana al Foro siracusano. Continuano i controlli sul territorio

Continua l'operazione antidroga della Polizia di Stato a Siracusa. Nuovo ritrovamento di sostanza stupefacente, ieri, nei pressi del Foro siracusano dove la Polizia ha sequestrato 3,6 grammi di marijuana.

Continuano, intanto, incessanti i controlli sul territorio, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno identificato 26 persone, controllato 16 veicoli, elevato 3 sanzioni amministrative e sequestrato 1 mezzo.

Eseguite, infine, due misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti che, già posti agli arresti domiciliari, hanno violato tali misure e hanno denunciato un uomo per evasione dagli arresti domiciliari.