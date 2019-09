Rinnovo loculi, il gruppo Siracusa Protagonista pronto ricorso al Tar

Pronti ad impugnare la nuova delibera sui loculi davanti al Tar di Catania. A dirlo Vincenzo Vinciullo insieme ai Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota e Mauro Basile, i quali accusano una disparità di trattamento e spiegano:

"Il principio per cui se i cittadini si autodenunciano verranno premiati è un abominio amministrativo, cioè un odioso e detestabile principio che, di fatto, determina un’insopportabile disparità di trattamento fra chi è ricco, e quindi è in grado di pagare subito i 450 euro, e chi, invece, è povero e, di conseguenza, deve necessariamente pagare 600 euro, seppure in rate per due anni".

"Nella storia amministrativa di una città non si è visto mai che i poveri devono pagare più dei ricchi" - concludono