Siracusa, Gabriele Sortino torna all'Albatro Teamnetwork

Gabriele Sortino, talentuosa ala sinistra classe 2003, cresciuto sportivamente nei centri giovanili dell’Albatro e subito approdato nella nazionale Under 17/18 di Beppe Tedesco, torna a vestire la maglia della ASD Albatro Teamnetwork.

“Sono particolarmente felice – dichiara il presidente Vito Laudani - che Gabriele sia tornato a far parte della nostra rosa atleti. Il suo arrivo completa il gruppo dei giovani ragazzi siracusani provenienti dai nostri centri giovanili su cui la società sta investendo per un futuro sportivo. Anche quest’anno abbiamo allestito una squadra con una media al di sotto dei 21 anni di età, con un solido gruppo di ragazzi siracusani che grazie al lavoro incessante dei tecnici, saranno pronti a diventare protagonisti dell’imminente campionato di serie A2”

“Sono molto contento – commenta Gabriele Sortino - di tornare a vestire i colori della Teamnetwork Albatro, società con cui ho mosso i miei primi passi nella pallamano. Non vedo l’ora di ricominciare a dare il massimo, come ho sempre fatto, per la squadra in un campionato come quello di serie A2 che si prospetta difficile.”

“Gabriele è tornato nel suo luogo naturale, - commenta, lapidario, coach Peppe Vinci – L’Albatro è casa sua e qui darà il meglio delle sue potenzialità.”