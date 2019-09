Siracusa, scavi sottoservizi: Foti (Pd) "Si concordi cronoprogramma del ripristino"

Ripristino dei manti stradali interessati dagli scavi effettuati dalle società che si occupano di reti e sotto servizi. La sollecitazione arriva dal componente della Direzione provinciale del Pd, Alfredo Foti: "Hanno effettuato durante il periodo estivo diversi interventi di riparazione o nuova posa di cavi e reti - scrive in una nota - adesso è arrivato il momento di terminarli a regola d’arte come prevede un regolamento comunale sui lavori di scavo e sui sotto servizi approvato all’unanimità durante la giunta a guida Garozzo . Il responsabile di settore e il responsabile del servizio - conclude - devono compulsare le società private perché effettuino gli interventi con un cronoprogramma certo, in modo da non causare disagi al traffico veicolare".