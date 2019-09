Priolo Gargallo, approvate le variazioni di bilancio: manovra di oltre 4 milioni di euro

Il Consiglio comunale di Priolo ha approvato ieri sera all'unanimità le variazioni di bilancio con una manovra da oltre 4 milioni di euro.

L'amministrazione ha recepito tutte le proposte che abbracciano vari settori, dai servizi sociali, alla Protezione Civile, allo sport, allo spettacolo.Tra queste: il bonus bebè per 65.000 euro, contributi in favore degli studenti universitari che frequentano atenei fuori Comune, contributi da elargire alle società sportive che si allenano nelle strutture fuori Priolo per 60.000 euro e ancora contributi per lo smaltimento dell’amianto. Su tutte le proposte approvate spiccano i 900 mila euro previsti per la realizzazione di 4 palloni tensostatici, che saranno allocati in varie zone del paese.

Clima di grande distensione tra amministrazione e opposizione con quest'ultima che ha ringraziato il Sindaco, Pippo Gianni e tutta l’amministrazione, per aver recepito le loro proposte, evitando la presentazione di emendamenti.