Augusta, pesca a strascico illegale a Brucoli: sanzione di 4.000 euro

Sanzione di 4.000 euro per un peschereccio della marineria di Augusta, intento ad effettuare attività di pesca a strascico in zona vietata, a nord di capo Campolato, a seguito di segnalazione pervenuta da parte di un elicottero del 2° Nucleo Aereo della Guardia Costiera . I militari della Capitaneria di porto hanno provveduto a sequestrare la rete da pesca.

Un'ulteriore rete, rinvenuta all'interno del porto di Augusta, dove vige divieto permanente di pesca, è stata recuperata e sottoposta anch'essa a sequestro, a carico di ignoti.

Durante il fine settimana, a Brucoli, la Capitaneria di porto e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio divampato su un'imbarcazione da diporto. Il rogo è stato domato, e non ha provocato danni a persone.