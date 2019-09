Val di Noto, il sindaco partecipa all’incontro dei comitati No Triv: ribadito il No

Si è tenuto ieri mattina un incontro promosso dal coordinamento locale dei comitati No Triv a cui ha partecipato anche il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti.

"I territori e le loro comunità non possono e non devono restare fuori dalle decisioni che impattano su di essi ma devono esserne protagonisti" - ha dichiarato il sindaco Corrado Bonfanti - "Cultura, natura, agricoltura, enogastronomia e pesca sono le nostre risorse e stanno alla base della vocazione dei nostri territori. Questa è la mia missione e anche la mia visione. E’ stata una riunione importante, con un intervento di grande valenza giuridica quello del prof. Enzo Di Salvatore, preparatissimo costituzionalista con il quale si avvieranno iniziative che saranno dirette a fare chiarezza nel ginepraio delle norme in essere e nella loro corretta interpretazione. C’è un principio comune che non può essere tralasciato ma che, invece, rappresenta la sola unica soluzione alle politiche ambientali e non solo. Ed è appunto che territori e comunità non devono essere lasciati fuori dalle decisioni che impattano sul proprio territorio. Anzi, ne devono essere protagonisti".

Dell'argomento se ne parlerà mercoledì e giovedì, prima in assemblea e poi giovedì in sede di conferenza stampa organizzata dal gruppo consiliare dei Verdi.

Inoltre, all'ordine del giorno anche salvaguardia delle coste alla luce di quanto accaduto recentemente con l’autorizzazione alla ricerca di idrocarburi in territorio Unesco da parte dell’Assessorato regionale territorio e ambiente e con la decisione del Tar di autorizzare la costruzione di un Resort nell’isolotto di Capo Passero. A tal proposito, sabato mattina gli ambientalisti hanno organizzato un sit in proprio in territorio di Portopalo per richiamare l’attenzione delle Istituzioni.