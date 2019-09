Siracusa, rinnovo concessioni loculi: approvate più rate, da 6 a 24

Da 6 a 24 rate. Così potranno essere pagati i rinnovi per le concessioni dei loculi cimiteriali. L'Amministrazione, infatti, ha accolto la proposta di 13 consiglieri comunali (Buccheri, Buonomo, Cascio, Costantino, Favara, Gradenigo, La Mesa, Mangiafico, Pantano, Ricupero, Spataro, Torres, Trimarchi) con una delibera immediatamente esecutiva. Ciascuna famiglia italiana potrà liberamente scegliere se pagare l'intero importo in un'unica soluzione, oppure in 6 o 24 rate (mentre prima le rate si fermavano a 4).

Nel primo caso si potrà procedere al pagamento in un'unica soluzione per un importo di 450 euro entro il 31 dicembre (termine anch'esso prolungato), oppure pagare 600 euro in rate così suddivise:

- 24 rate da 25 euro

- 20 rate da 30 euro

- 15 rate da 40 euro

- 12 rate da 50 euro

- 10 rate da 60 euro

- 8 rate da 75 euro

- 6 rate da 100 euro.

E' utile ricordare che il 22 novembre è il termine ultimo per la comunicazione di rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute da parte dei cittadini (mentre prima il termine era stato fissato per il 23 settembre).

In caso di rinuncia, il Comune provvederà all’estumulazione della salma con la conservazione dei resti nell’ossario comunale, avendo avuto cura di contattare prima di ogni operazione i familiari.