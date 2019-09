Siracusa, rimpasto in Giunta: entrano Andrea Buccheri, Cosimo Burti e Maura Fontana. VIDEO INTERVISTA

"Una Giunta tecnica a larga veduta". Così il sindaco Francesco Italia parla della nuova composizione a seguito, questa mattina, dell'entrata in Giunta di altri tre assessori. Si tratta di: Andrea Buccheri, Cosimo Burti e Maura Fontana, rispettivamente appartenenti ai gruppi consiliari Verdi, Fuori Sistema e Amo Siracusa.

Tre personalità molto diverse, con un modo di fare politica che si prospetta già molto diverso e con un passato ciascuno molto diverso dall'altro.

Burti già consigliere comunale in Giunta Garozzo (persona molto vicina all'ex sindaco), Andrea Buccheri consigliere comunale dei Verdi in quota Italia il quale ha annunciato di non volersi dimettere da consigliere, e Maura Fontana ex assessore in Giunta Bufardeci.

Si tratta certamente di un rimpasto ancora non completo, ha fatto capire il primo cittadino, il quale sta ancora aspettando l'indicazione del Partito Democratico per sostituire il dimissionario Fabio Moschella, nell'ottica del rispetto di accordi politici presi durante la corsa per la poltrona di primo cittadino.

Altre potrebbero essere le novità in vista, ma al momento l'unica certezza è quella annunciata questa mattina con la nomina dei tre.

Per quanto riguarda le deleghe, sono state suddivise così (per quanto riguarda i nuovi ingressi): Andrea Buccheri si occuperà di Polizia Municipale, Sport, Ambiente e Verde pubblico; a Maura Fontana l'annoso problema della Mobilità, trasporti e urbanistica; a Cosimo Burti vanno Rapporti con il consiglio comunale, Servizi alla Città, Tutela degli Animali.

Ridisegnate anche le deleghe degli altri componenti in Giunta, confermato Pierpaolo Coppa vicesindaco.

Sicuramente si tratta di una mossa politica atta a ridisegnare gli equilibri in Consiglio comunale. Come si ricorda, infatti, Italia si è insediato con la minoranza in Aula. Un problema che in qualche modo era necessario risolvere.

Siracusa, rimpasto in giunta Italia: intervista al sindaco Francesco Italia.