Siracusa, in sella ad una moto fugge alla vista della Polizia: arrestato

Un 45enne di Siracusa arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato.

Mario Comadatore, alla guida di una moto di grossa cilindrata, giunto in via Malta, alla vista delle volanti si è dato alla fuga, dirigendosi verso Ortigia e terminando la sua corsa in Piazza Archimede, urtando una fioriera.

L’uomo è stato, inoltre, denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti e per guida senza patente.

Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.