Avola, prevenzione incidenti stradali: un evento in Piazza per la sensibilizzazione

Sensibilizzare i cittadini alla prevenzione degli incidenti stradali. Questo l'obiettivo dell'iniziativa che si terrà sabato 20 settembre 2019 al Borgo Marinaro di Avola, nell’area adiacente piazza Santa Maria del Mare, organizzata dall’Amministrazione comunale di Avola e dall'Asp.

La manifestazione si svolgerà in due momenti: un primo, con inizio alle ore 17, in cui i partecipanti verranno invitati dagli operatori dell’Azienda sanitaria a svolgere attività interattive sulla tematica prevenzione quali percorso ebbrezza, simulazioni di guida in collaborazione con autoscuole, rianimazione cardio-polmonare. Un secondo momento ludico-ricreativo, alle ore 20, con la partecipazione del gruppo musicale I QBETA che chiuderà la giornata.