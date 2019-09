Augusta, limitazioni traffico Rivellino: Confartigianato incontra l'Amministrazione

C'era anche il presidente provinciale di Confartigianato Imprese Siracusa, Daniele La Porta, al tavolo tecnico di venerdì scorso, indetto dall'Amministrazione comunale di Augusta al fine di individuare una soluzione che limiti al massimo i disagi provocati alle imprese dalla chiusura al traffico del ponte Rivellino ai veicoli di massa superiore ai 35 quintali.

La riunione è scaturita da imprese che eseguendo determinate tipologie di lavoro, infatti, hanno l'esigenza di utilizzare per il trasporto nell'isola di Augusta, mezzi che superano tale massa e la limitazione imposta dal Comune

L'incontro ha prodotto una serie di proposte al vaglio dei tecnici dei vari settori interessati che si spera possano alleviare le difficoltà alle imprese.

"L'esigenza di tutela della pubblica incolumità è certamente fondamentale – ha dichiarato il Presidente di Confartigianato Imprese Siracusa - ma, se come in questo caso, possono essere salvaguardati anche gli interessi degli imprenditori, è un dovere di tutte le parti in causa trovare soluzioni che consentano, anche se in via eccezionale, di salvaguardare l'economia del territorio. Siamo fiduciosi che insieme si possa trovare una equa soluzione al problema anche perché abbiamo rilevato la disponibilità dell'amministrazione comunale – ha concluso Daniele La Porta – e, per quanto ci riguarda, saremo vigili affinché si realizzi quanto oggi discusso"