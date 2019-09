Siracusa, Le Vie dei tesori: Castello Maniace sito più visitato

Primo weekend per Le Vie dei Tesori a Siracusa. In tutta l'Isola sono stati 18mila i partecipanti in dieci città, con punte veramente alte a Trapani e Caltanissetta, segue Siracusa e a brevissimo, Noto.

Il sito più visitato in assoluto è stato il castello Maniace di Siracusa con 1100 presenze. Una bella sorpresa Noto dove il pubblico ha potuto visitare i saloni di Palazzo Nicolaci e quelli di palazzo Ducezio, sede del Comune.

La tredicesima edizione del festival appena iniziata, proseguirà per i prossimi due weekend, fino al 29 settembre.