Siracusa, gli incontri notturni che non ci si aspetta: un grosso maiale nero "a passeggio" per via Santi Amato. VIDEO

Incontri notturni "inquietanti" per le strade di Siracusa, per la precisione della parte alta della città.

Non è più Samara a spaventare chi nella notte torna a casa, ma un grande e grosso maiale nero, che esplora ambienti per lui totalmente nuovi, finendo per cercare cibo tra i rifiuti dei mastelli sul ciglio della strada.

Ad incrociarlo, in via Santi Amato, nella notte tra sabato e domenica, alcuni ragazzi di rientro a casa e che, se in un primo momento si sono spaventati, allontanandosi in tutta fretta, poi hanno ripreso l'animale gironzolare tranquillo e beato.

Inutile dire che aldilà delle sorpresa e delle battute del caso, un maiale così grosso che si aggira per le vie cittadine, può rappresentare un grosso pericolo per automobilisti o motociclisti, che potrebbero trovarselo all'improvviso davanti ai loro mezzi e l'impatto, senza dubbio, potrebbe comportare gravi conseguenze. Senza contare le ricadute di ordine ambientale.

Le domande nascono spontanee: "Da dove è riuscito a scappare e, soprattutto, chi, in città, tiene un animale che, normalmente dovrebbe vivere in campagna?"