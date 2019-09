Siracusa, Euro Cup: l'Ortigia vince con l'Apoel Nicosia e passa il turno

L'Ortigia vince con l'Apoel Nicosia 25-3 e si qualifica al turno successivo di Euro Cup insieme al Montpellier.

I biancoverdi chiudono a quota 6 punti. La formazione siracusana domina e mette in mostra i propri giovani, Cassia, Ferrero e Francesco Condemi che realizzano una tripletta ciascuno. Per Condemi e Ferrero era l'esordio assoluto in Euro Cup. Spazio anche per il portiere Caruso, che gioca la seconda parte di gara, subentrando a Tempesti e mettendo in mostra una buona condizione.

Adesso si attende il sorteggio del girone del secondo turno di Euro Cup, per conoscere i prossimi avversari dell'Ortigia.

Il commento del numero uno biancoverde Stefano Tempesti: “Risultato eccezionale. Purtroppo nella prima partita il fattore campo ci si è girato contro, perché eravamo molto emozionati davanti a un pubblico meraviglioso. Sono convinto che l'Ortigia tra due settimane sarà ancora più pronta. Speriamo che il sorteggio sia favorevole".

Tempesti commenta anche la buona prestazione dei più giovani, tra i quali c'erano due esordienti in Euro Cup: “Questi ragazzi sono eccezionali, hanno bisogno di minutaggio, hanno bisogno di giocare anche partite come queste, con il caldo e con la qualificazione in tasca, perché è attraverso questi momenti che loro crescono e cresce la squadra”.

Tra gli esordienti, Francesco Condemi, il biancoverde più giovane in acqua oggi, autore del primo gol dopo appena 27 secondi di gara: “È stata una bellissima esperienza – afferma - perché io non ho mai giocato a questi livelli. Anche se quella di oggi era una partita facile, però è sempre un esordio in Euro Cup. Ero abbastanza emozionato, ma i miei compagni e il mister mi hanno dato tranquillità prima di giocare e questo mi ha aiutato molto”.