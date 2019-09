Siracusa, auto distrutta da un incendio in via Gagliardi

E' finita totalmente distrutta da un incendio un'auto all'alba di oggi a Siracusa.

L'allarme è scattato in via Gagliardi nella parte alta della città, dove le fiamme sono divampate su una Hyundai Atos.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo. Indagini in corso da parte della Polizia.