Siracusa, Ortigia passata al setaccio dai Carabinieri fino a tarda notte: 7 denunce

Il centro storico di Ortigia, luogo preferito della movida siracusana, sotto la lente d'ingrandimento dei Carabinieri di Siracusa dalle 18 di ieri e fino a tarda notte.

Sono stati effettuati controlli selettivi all’altezza dei ponti di accesso e uscita, verifiche agli esercizi commerciali e locali notturni, identificazione di persone, prevenzione dell’incidentalità stradale, contrasto all’occupazione irregolare del suolo pubblico, posti di blocco volanti in tutta l’isola.

Sono state impiegate sei pattuglie, sia in uniforme che in abiti civili, in auto, moto e a piedi, che hanno ricevuto anche il supporto di quattro specialisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. Il bilancio finale dei controlli effettuati in collaborazione con l'Asp conta 11 persone controllate di cui 3 sono state sorprese a guidare in stato di ebbrezza. In 8 sono state segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti di vario tipo quali cocaina, hashish, e marijuana.

Oltre 80 mezzi tra veicoli e motocicli, sono stati controllati e 6 giovani, alla guida del proprio ciclomotore senza casco,sono stati sanzionati.

Denunciate cinque persone, di cui 2 per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: sottoposte agli arresti domiciliari non venivano trovate nelle loro abitazioni; 1 giovane di Augusta trovato per le vie cittadine di Floridia alla guida della vettura della madre senza aver mai conseguito la patente; 1 ragazzo di 20 anni siracusano, già noto alle Forze di Polizia, per aver violato l’obbligo della sorveglia speciale di pubblica sicurezza ed infine un altro giovane siracusano perché sorpreso nelle vie di Ortigia mentre cercava di rubare la batteria di uno scooter elettrico.