Siracusa, Euro Cup: l'Ortigia batte il Partizan Belgrado 12-9

L'Ortigia batte il Partizan Belgrado 12-9, nella seconda gara del primo turno di Euro Cup. Gli uomini di Piccardo riscattano lo stop contro il Montpellier e agguantano i serbi al secondo posto nel girone. Una vittoria preziosa anche per la classifica avulsa, in caso di arrivo a pari merito tra due o più formazioni. Ai biancoverdi, infatti, basterà battere l'Apoel nell'ultimo match per passare al secondo turno.

Contro il Partizan si è vista una buona Ortigia: dopo lo svantaggio iniziale, la squadra di Piccardo ha reagito segnando quattro reti di fila tra primo e secondo parziale, arrivando all'intervallo di metà gara avanti per 7-3. I serbi, però, riescono ad accorciare il distacco e tornano sotto di una sola lunghezza. Ci pensano prima Gallo (sul finale del terzo tempo) e poi Rotondo (a inizio del quarto) ad allungare nuovamente. Il Partizan non molla e con Vickovic e un ottimo Radanovic si porta nuovamente a meno uno. L'Ortigia reagisce e con l'uno-due di Gallo e il terzo gol personale di un ispirato Vidovic mette al sicuro l'incontro.

Il commento di Simone Rossi, difensore biancoverde: “Siamo entrati molto determinati, dovevamo assolutamente vincere. E ci siamo riusciti, anche se c'è ancora tanto da lavorare, soprattutto in fase difensiva, dove abbiamo concesso molto, prendendo dei gol per distrazione o per un po' di sufficienza. Il risultato oggi era importante e sono contento, al di là di qualche nostro errore. Dopo l'Euro Cup avremo altre due settimane piene per lavorare”.