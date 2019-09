Siracusa, gatti avvelenati: cittadini e volontari gridano il loro NO

Basta alle barbarie contro gli animali, basta di pensare che la vita di un animale valga meno di quella di un uomo, e basta al silenzio delle istituzioni sul caso degli avvelenamenti su cani e gatti che si sono veirifcati in città.

A gridare il loro No, ieri, venerdì 13 settembre, cittadini e volontari animalisti in un sit-in di protesta, in zona Tonnara di Santa Panagia, dove, nei giorni scorsi, sono stati trovati dei gatti di una colonia avvelenati.

"Più attenzione da parte delle istituzioni, rispetto delle leggi a tutela degli animali, pene certe per chi si macchia di tali odiosi delitti contro la natura" . Queste le richieste dei presenti, tra i quali le delegate delle associazioni Enpa, Animalisti Italiani, Iapl Italia Daniela Cassia, Cettina Sirugo, Laura Merlino, Deborah Morabito e ancora, Pamela La Mesa Consigliere comunale di Siracusa - Commissione Ambiente e Francesco Burgio, consigliere comunale di Siracusa e membro Commissione Randagismo.

Da più voci, giunge dunque, la richiesta a Comune, Assessore al ramo e a tutti gli organismi preposti alla cura e protezione dei randagi, di una più forte reazione di biasimo, condanna e contrasto a questa forma di intolleranza e brutalità verso gli animali.