Buccheri, controlli straordinari su conferimento rifiuti

Controlli a sorpresa, questa mattina, da parte della Polizia Municipale a Buccheri per verificare la regolarità del conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

“Sono controlli che vengono effettuati ciclicamente e senza preavviso - dice il sindaco Alessandro Caiazzo - e che si rendono necessari per evitare che, con il passare del tempo, i cittadini diventino più “pigri” e conferiscano rifiuti in maniera non corretta o difforme rispetto al regolamento”. La scelta delle utenze da controllare è assolutamente casuale ed è stabilità sulla base di apposito sorteggio tra le 1.390 utenze attive. “Mi dispiacerà se a seguito dei controlli saranno elevate sanzioni amministrative - conclude il sindaco di Buccheri - ma le regole ci sono, il servizio ha raggiunto livelli ottimali e non ci sono più scuse per non fare la raccolta differenziata”.