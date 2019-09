Siracusa, rinnovo concessioni loculi: i Consiglieri "abbiamo votato sì perchè". Approvata ulteriore proroga

Non nascondano la testa sotto la sabbia i 13 consiglieri che l'altra sera, in Aula, hanno votato a favore del regolamento di polizia mortuaria, confermando il pagamento del rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali. Ci mettono la faccia, ed in una nota a firma dei 13 (Buccheri, Buonomo, Cascio, Costantino, Favara, Gradenigo, La Mesa, Mangiafico, Pantano, Ricupero, Spataro, Torres, Trimarchi), si spiega che "il tentativo, giuridicamente infondato, di modificare in Consiglio Comunale nel 2019 una norma transitoria del 1996 ha prodotto solo confusione e disinformazione a danno dei cittadini e dell'ente di cui gli stessi fanno parte. - si legge nella nota - Così come l'aumento della durata delle concessioni da 25 a 36 anni avrebbe prodotto soltanto un aumento proporzionale del costo per tutte le nuove stipule passando dagli attuali 2.500 euro a circa 3.600, riducendo di conseguenza la naturale rotazione dei loculi e il diritto di tutti i cittadini a poter richiederne l'utilizzo per la sepoltura".

Per andare incontro ai cittadini, però, è stato proposta al sindaco, e accettato l'idea di approvare nuovi tempi per il pagamento: 450 euro entro il 31 dicembre 2019 o 25 al mese per 2 anni.

"Le rateizzazioni, per tutti coloro che hanno necessità di rateizzare, potrebbero partire dal 2020 ed essere diluite anche fino ad un tempo utile a renderle ampiamente sostenibili. Grazie a questa proposta i cittadini avrebbero la possibilità di scegliere se versare la quota ridotta per il rinnovo della concessione venticinquennale pari a 450 euro entro il 31 dicembre 2019 o rateizzare la tariffa intera pari a 600 euro in 24 rate mensili da 25 euro".