Tariffe Cittadella dello Sport, Aquatic Club Siracusa e Sikelia Waterpolo denunciano il Circolo canottieri Ortigia

Riccardo Barone e Franco Guglielmo, rispettivamente presidenti di Aquatic Club Siracusa e Sikelia Waterpolo, denunciano il Circolo canottieri Ortigia, gestore della Cittadella dello Sport, per "il tentativo di modificare il criterio di applicazione delle tariffe per gli spazi acqua delle piscine comunali, adducendo motivazioni pretestuose e prive di qualsiasi fondamento" - si legge in una nota congiunta.

Per tale motivo le società hanno annunciato di volersi astenere da ogni pratica sportiva negli impianti della Cittadella, ed inoltre, nei prossimi giorni organizzeranno una manifestazione pubblica di protesta.

I due presidenti spiegano che : "Il sistema tariffario è stato infatti regolato dalla giunta comunale con delibera n.148 dell'agosto 2017, che ha comportato un significativo aumento delle tariffe rispetto a quelle previste dal capitolato prestazionale, allegato all'Avviso di gara. Incurante del divieto sancito negli atti di gara secondo cui "Le tariffe non possono essere variate per i primi tre anni della concessione" (art. 7 del capitolato prestazionale), il gestore con artifici vari è tornato alla carica richiedendo ulteriori e gravosi aumenti tariffari che determinano un incremento massimo del 234 per cento rispetto alle tariffe applicate negli anni precedenti. Tali aumenti comportano un pesante aggravio per le famiglie e vanificano "le finalità sociali e aggregative" che sono proprie dello Sport ed esplicitate all'art. 1 del capitolato prestazionale".

Dall'altra parte, l'Ortigia respinge ogni accusa, definendole "false ed infondate", in quanto i gestori della struttura replicano e sottolineano di aver "applicato, due anni fa, tariffe più basse rispetto a quelle stabilite dal Comune stesso. Ci teniamo inoltre a sottolineare che abbiamo sempre comunicato con largo anticipo a tutte le società, ivi comprese naturalmente Aquatic Club e Sikelia Waterpolo, le tariffe applicate".

"In ogni caso, - conclude la nota a firma del Circolo canottieri Ortigia - , gli impianti sono a disposizione delle due società già da lunedì, e aggiungiamo anche che, nel caso in cui dovessero giungerci ordini, chiaramente motivati, da parte del Comune di modificare il tariffario determinato dalla delibera, saremo pronti a effettuare senza alcun problema il conguaglio della parte eccedente."