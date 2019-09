Nel Ragusano, spaccia cocaina vicino la Casa di Montalbano: arrestato

E' stato arrestato, a pochi metri dalla Casa di Montalbano, un uomo di 38 anni per spaccio di droga, dalla polizia a Punta Secca, frazione marinara di Santa Croce Camerina.

L'uomo è stato bloccato da agenti della squadra mobile della Questura di Ragusa, che si erano finti bagnanti, ai quali ha consegnato 75 grammi di cocaina che nascondeva negli slip. La sostanza stupefacente ha un valore stimato dagli investigatori in 7.00 euro. L'uomo è stato condotto in carcere.