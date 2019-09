L'egittolo Zahi Hawass torna a Noto e visita gli scavi

Prima una passeggiata a Noto Antica, poi la lectio magistralis sull’Egitto nel Salone delle Feste di Palazzo Nicolaci. Questo il programma seguito ieri da Zahi Hawass, egittologo internazionale, in visita nella cittadina barocca. Gli scavi archeologici a Noto sono ripresi lunedì dagli studenti dell’Università Federico II di Napoli, coordinati dalla professoressa Bianca Ferrara e realizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale netina, la Sovrintendenza di Siracusa e l’Isvna (Istituto per lo Studio e la Valorizzazione di Noto Antica).

Zahi Hawass è stato accompagnato dal sindaco Corrado Bonfanti e dalla professoressa Bianca Ferrara