Sortino, 8mila euro per i progetti di rimozione dell’amianto

Il Comune di Sortino godrà dei fondi del ministero dell’Ambiente per i progetti di rimozione dell’Amianto (unico comune in provincia di Siracusa).

Sortino riceverà 8.133,85 euro per la progettazione degli interventi necessari ai fini della definitiva rimozione dell’amianto da alcuni edifici pubblici.

“Una grande soddisfazione – dice il sindaco Vincenzo Parlato – che condivido con l’assessore all’Ambiente Valentina Cianci, che ha fatto della raccolta differenziata e della tutela ambientale il primo obiettivo dell'azione amministrativa, e all’assessore Paola La Mesa, che di concerto con l’ufficio tecnico comunale e la collaborazione del Comando dei Vigili Urbani ha avviato azioni di controllo ambientale su tutto il territorio comunale”.