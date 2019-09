Lentini, si rifiuta di lavorare il giorno di Ferragosto: sospeso per tre giorni

Si sarebbe rifiutato di lavorare il giorno di Ferragosto per poi vedersi sospeso per tre giorni. Il fatto si è verificato al Conad posto all’ingresso di Lentini, anche se la contrada risulta geograficamente appartenere a Carlentini. A darne notizia la Filcams CGIL Siracusa.

“Non esiste nessun obbligo derivante dal CCNL del commercio circa il lavoro nei giorni festivi e lo abbiamo ribadito anche in fase di controdeduzioni fornite dal lavoratore in seguito all’incredibile contestazione disciplinare che abbiamo giudicato fin da subito come illegittima!” Queste le dure affermazioni del Segretario Generale della Filcams CGIL Siracusa, Alessandro Vasquez.

“La nostra posizione trova pure fondamento pure in diverse sentenze della cassazione che sia nel 2016 e nel 2017 impone al datore di lavoro la concordanza con il lavoratore per poter esperire la propria attività lavorativa nei giorni festivi. Inoltre in quel giorno si è pure verificata la chiusura disposta con un ordinanza dal Sindaco di Lentini e bene accolta dai lavoratori e dalle loro famiglie, nonché dal sindacato di categoria stesso.”