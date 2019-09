Siracusa, rapina in gioielleria in via Adige: bottino di 200 euro

Consumata rapina ieri sera, intorno alle 19.30, in una gioielleria di via Adige a Siracusa. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato di Siracusa, intervenuta sul posto, un uomo si sarebbe introdotto in gioielleria con il volto travisato ed armato di pistola. Pare che abbia arruffato 200 euro dalla cassa per poi dileguarsi. Indagini in corso