Rapina a mano armata in autogrill a Priolo sulla Sr-Ct, in due armati di pistola rubano la cassa e un'auto

Rapina ieri sera, intorno alle 20.30, sull'autostrada Catania-Siracusa, in autogrill all'altezza di Priolo Gargallo. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, intervenuta sul posto, in due si sarebbero introdotti all'interno dell'esercizio commerciale, armati di pistola, e avrebbe asportato la cassa contente l'incasso (non ancora quantificato) per poi rubare l'auto di un uomo che stava facendo benzina al distributore. I due si sono dati alla fuga. Indagini in corso.