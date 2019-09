Euro Cup, l'Ortigia resiste ma si arrende al Montpellier

Una partita durissima, con un avversario difficile che la spunta di misura e porta a casa tre punti preziosi. Davanti al proprio pubblico, l'Ortigia parte contratta, spreca un po' troppo in superiorità numerica e va sotto di due gol nel primo parziale. Nel secondo tempo, Cassia suona la carica e Giacoppo agguanta il pareggio, ma i francesi si portano ancora avanti di una lunghezza a metà gara. Nella terza frazione, sale in cattedra Valentino Gallo con una doppietta che porta l'Ortigia al suo primo vantaggio. Il Montpellier però ribatte colpo su colpo e al nuovo vantaggio di Giacoppo risponde subito Duje Zivkovic. Poi una doppietta di Ivankovic, tra la fine del terzo e l'avvio del quarto parziale, riporta i francesi a più 2. Vidovic e Rossi riacciuffano subito il pari che, dopo un altro botta e risposta (Kalinic e Vidovic), dura fino alla rete decisiva di Ivankovic a poco più di un minuto dal termine. L'Ortigia ci prova, attacca con tutti i suoi effettivi (compreso Tempesti che si spinge in avanti), ma sbatte contro il portiere avversario. Alla fine vince il Montpellier. Ora c'è da sfidare il Partizan Belgrado e sarà una partita da vincere assolutamente per puntare al passaggio del turno.

“Il Montpellier ha dimostrato di essere una squadra strutturata. - commenta l'allenatore biancoverde, Stefano Piccardo - Questa non è assolutamente una squadra francese. Nel loro roster ci sono tre giocatori francesi, gli altri sono tutti croati e montenegrini. Sono un team di buonissimo livello e credo che faranno molto bene in Europa e anche nel loro campionato. Per noi è stato un buon test di prova, un test impegnativo da affrontare subito”.