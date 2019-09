Siracusa, Carnevale (Fillea Cgil): "Un focus provinciale sulle infrastrutture"

Un focus provinciale sulle infrastrutture a Siracusa.

Questa la richiesta che il segretario provinciale della Fillea Cgil, Salvo Carnevale rivolge all'assessore regionale, Marco Falcone, che l'esponente sindacale chiama a rispondere sulla vicenda della Ragusana che rappresenta un'opera ancora strategica per il sud-est siciliano.

"E' chiaro - scrive - come su questa opera non vi siano dirette responsabilità, per motivi diversi, dei governi attualmente in carica, ma forse sarebbe lecito attendersi una risposta alla comunità. Ci aspettiamo un impulso da parte di tutti i soggetti istituzionali ed estendiamo ovviamente l'invito ai neo Ministri De Micheli(Infrastrutture) e Provenzano(Sud)".