Siracusa, Consiglio generale della Femca Cisl sul rinnovo del contratto di lavoro

Rinnovo del contratto per alcune migliaia di lavoratori coinvolti e richiamo ad un maggior impegno della classe politica, appello alla Regione per i piani di recupero.

Questi i temi al centro del Consiglio generale della Femca Cisl Ragusa Siracusa convocato dal segretario generale Emanuele D’ignoti Parenti alla presenza del segretario nazionale Sebastiano Tripoli, del segretario generale della Ust Paolo Sanzaro e di quello della Femca siciliana Franco Parisi.

"Abbiamo più volte chiesto alla Regione di essere ascoltati per verificare I piani di attuazione per il recupero dei siti industriali – ha affermato Parisi - Siracusa è uno di quelli che va riconvertito rispetto alle condizioni di un tempo e questo necessita di un piano organizzato da parte della Regione siciliana con un piano di intervento industriale vero e non con interventi portati avanti a spizzichi e bocconi".

Sulla necessità di una forte integrazione con gli altri settori e di un patto con le industrie per una sempre maggiore sostenibilità degli impianti ha parlato il segretario generale, Paolo Sanzaro.

"Vista la presenza, anche qui, di importanti siti energetici, con le due raffinerie di Sonatrach e Lukoil, - ha detto Sebastiano Tripoli - è ripreso il tavolo per il negoziato per il rinnovo del contratto energia-petrolio, scaduto nel 2018. Dopo lo sciopero di giugno le parti si sono rincontrate proprio due giorni fa. L’auspicio è che all’incontro del prossimo 18 settembre si possa trovare anche la quadra rispetto alle ricadute economiche, quindi agli aumenti salariali. Speriamo in un incontro positivo in modo da dare un contratto agli oltre 30 mila lavoratori del comparto. Di questi almeno 2500 sono proprio nella nostra provincia. È questo è un tema che darà il via alla discussione per il contratto gas-acqua che è in fase di rinnovo".