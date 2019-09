Siracusa, una sola via di uscita per le auto al Molo S. Antonio

Da oggi si potrà uscire dal parcheggio del Molo S. Antonio solo dal varco di Molo. Così i varchi di accesso rimangono sempre due, uno per bus ed autovetture da via Molo, ed uno per sole autovetture da via Rodi. Il provvedimento ha carattere sperimentale.

La sosta si può pagare tramite le 2 casse automatiche, abilitate a rilasciare l'eventuale resto; ed con il parcometro abilitato al pagamento solo con monete.

In tutti i dispositivi si può pagare con carta di credito e di debito.