Siracusa, Carnevale: "istituire un coordinamento permanente provinciale per la messa in sicurezza delle scuole"

Un coordinamento permanente provinciale per la messa in sicurezza delle scuole della provincia. Ad avanzare la richiesta è il Segretario Generale Provinciale della FILLEA-CGIL di Siracusa, Salvo Carnevale.

"Tutti pensano di risolvere il problema denunciando, accusando in questo esagerato senso di autosufficienza che pervade questo territorio. - dichiara Carnevale - Non è sufficiente, le istanze legittime e utilissime rimangono deboli e non si collabora mai per trovare soluzioni a un problema che a ogni anno scolastico rimane intatto.

Serve trovare una risposta alla carenza progettuale generale delle stazioni appaltanti con approcci innovativi".

Infine, il segretario chiede che il Vice Presidente di Anci Regionale e il commissario del Libero Consorzio si facciano soggetti attivi e convochino un coordinamento permanente finalizzato alla messa in sicurezza, in due anni, di tutte le scuole della provincia.