Buccheri, via a manutenzione straordinaria del centro sociale giovanile di via Aldo Moro

Saranno destinati alla manutenzione straordinaria del centro sociale giovanile di via Aldo Moro i fondi previsti dalla Legge Finanziaria nazionale 2019.

I finanziamenti sono pari a 700mila euro, e serviranno a porre fine alle infiltrazioni di acqua piovana, che avevano reso inagibile parte dell’edificio.

“Rispondiamo sempre con i fatti – dice il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato -. Vogliamo destinare sempre maggiori risorse al decoro urbano di piazze e immobili pubblici di via Aldo Moro, infatti contemporaneamente ai lavori al centro sociale giovanile sono stati avviati e conclusi gli interventi, con fondi di bilancio, destinati al ripristino e messa in sicurezza del campo di calcetto sempre in via Aldo Moro, che nei prossimi giorni sarà dotato anche di un impianto di illuminazione così da permetterne l’utilizzazione anche nelle ore serali”.