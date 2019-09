Augusta, "Tre ore per la vita": maglie bianche in piazza per la tutela dell’ambiente e della salute

Maglia bianca sabato 14 settembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, ad Augusta in piazza Duomo per un sit-in di protesta organizzato dal Comitato Stop Veleni.

L'iniziativa si svolgerà anche in numerose località d’Italia dichiarate SIN (Sito d’Interesse Nazionale), nell’ambito della manifestazione nazionale “Tre Ore per la Vita”, delle iniziative pacifiche, organizzate da cittadini ed associazioni, per chiedere al Governo ed alle Istituzioni competenti una serie di provvedimenti per la tutela dell’ambiente e della salute. Tra questi l'avvio delle bonifiche ambientali in tutti i siti SIN d'Italia e lo sviluppo di un piano energetico nazionale basato esclusivamente sulle fonti rinnovabili. Anche il SIN di Priolo aderisce alla manifestazione dei siti SIN nazionali.

Subito dopo il Sit-in, presso l'Agape della Chiesa Madre, sita in via XIV Ottobre n°115, si potrà assistere alla presentazione del Libro di Antonio Andolfi “La mia vita in fabbrica. Eravamo solo numeri” ed alla proiezione del film “Crimini di Pace” della durata di 45 min. circa. Seguirà un dibattito.