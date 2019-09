Siracusa, concluso con l’evento “Ecocolazione” il progetto “Giovani e Volontariato”

Si è concluso con l’evento “Ecocolazione” il progetto “Giovani e Volontariato” che ha visto protagonisti 40 studenti (le classi 2ES e 3ACAT) dell’Istituto Einaudi di Siracusa. Il progetto, organizzato dal Centro Servizi Volontariato Etneo (CSVE), con la partecipazione anche di alcune associazioni di volontariato siracusane, ha previsto diverse attività che si sono svolte durante l’anno scolastico 2018/2019. Gli studenti dell’Einaudi, coordinati da Salvo La Delfa e Marinella Iencarelli per la scuola, e da Melania Manduca e Domenica Cannatà per il CSVE, hanno rappresentato la provincia di Siracusa all’incontro regionale dal titolo “Giovani, Volontariato e comunità rigenerative”, tenutosi a novembre 2018 a Terrasini, hanno partecipato ad aprile all’incontro con Giuseppe Laurettini dell’associazione Salvamento Academy, conseguendo l’attestato di operatore di primo soccorso blsd e a maggio all’incontro con l’associazione di protezione civile ROSS con Carmelo Bianchini e Sebastiano Carrino. Il progetto “Giovani e Volontariato” ha previsto, inoltre, la realizzazione di un punto di orientamento al volontariato all’interno dell’Istituto Einaudi per informare gli studenti sulle attività di volontariato presenti nel territorio.