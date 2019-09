Cassaro-Cozzo Bianco-Buscemi disposti i lavori di somma urgenza

Disposti lavori con urgenza sulla provinciale 7 “Cassaro-Cozzo Bianco-Buscemi”. A darne notizia il commissario straordinario del Libero Consorzio, Carmela Floreno. Il tratto stradale costituisce un’arteria importante per raggiungere i comuni di Cassaro e Ferla. I lavori sono finalizzati a ripristinare i requisiti di transitabilità in condizione di sicurezza per gli automobilisti.