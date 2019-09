Siracusa, consolidamento ponte di Cassibile: concluso iter autorizzativo

Completato l'iter autorizzativo del progetto per il consolidamento del ponte sul fiume Cassibile.

A darne notizia sono i deputati, nazionale e regionale el M5S, Paolo Ficara (M5s) e Stefano Zito. Il ponte stava per essere abbattuto nel 2014 e poi, in seguito anche all'intervento della Soprintendenza, è partito un complesso iter burocratico che ha prodotto un nuovo progetto, mirato al consolidamento.

"Siamo dovuti intervenire più volte per far si che gli incartamenti relativi a questi lavori non restassero sulle scrivanie per più tempo del dovuto. Ad agosto, ad esempio, anche grazie al pressing che abbiamo operato sulla Regione per il parere di competenza, è arrivato il via libera anche dalla Riserva orientata Cavagrande – Cassibile".

Il progetto è stato trasmesso nei giorni scorsi alla sede centrale di Anas, a Roma, per la sua approvazione finale e il finanziamento. Il bando dovrebbe essere pronto in un mese.