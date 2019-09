Floridia, operato a New York Tancredi Santangelo: tutto bene

Intervento chirurgico riuscito per Tancredi Santangelo, il giovane floridiano, affetto da chiari di tipo 1, operato ieri a New York.

Tancredi, accompagnato da mamma Marzia, è rimasto per circa 12 ore sotto i ferri. L’intervento è terminato intorno alle 21,30 ora locale (le 3,30 del mattino in Italia). Poi è stato condotto nella sua camera e ha trascorso una nottata serena sempre monitorato dai medici, che, al risveglio, stamattina, ne ha valutato la condizione psicofisica, assicurando che tutto è andato per il meglio.

Tancredi martedì prossimo sarà sottoposto ad un nuovo intervento (ma potrebbero essere due), poi continuerà la sua convalescenza in attesa dell’inizio della riabilitazione.

La famiglia di Tancredi intanto ringrazia ancora una volta quanti hanno partecipato alla gara di solidarietà, anche se non è stato raccolto per intero la cifra necessaria; la Regione, ha partecipato alle spese per l’intervento chirurgico con una somma pari all’80%.