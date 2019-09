Priolo, servizio di vigilanza notturna nella zona di via D'Annunzio

Al via stasera nella zona di via D'Annunzio, a Priolo il servizio di vigilanza notturna da parte dei Vigili urbani.

Lo ha deciso il Comandante della Polizia Municipale, che ha accolto una proposta del vicesindaco, Maria Grazia Pulvirenti, in seguito alle lamentele di un gruppo di residenti che avevano anche presentato un esposto per schiamazzi notturni. Al più presto il servizio sarà esteso ad altre zone.

L’argomento è stato al centro della seduta congiunta della II Commissione “Servizi Sociali, Sport e Turismo”. e della III Commissione “Affari Generali, Bilancio e Patrimonio”, convocata dal Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Biamonte, alla quale hanno partecipato alcuni residenti nella zona. Si è discusso anche dell’attivazione del servizio di videosorveglianza.