Siracusa, comunità alloggio di via Lazio: pubblicato il bando per la gestione. Importo complessivo oltre 681mila euro

E' stato pubblicato, sul sito del Comune di Siracusa, il bando per l'affidamento del servizio di gestione della comunità alloggio comunale per inabili di via Lazio. Così si chiude la polemica sulla presunta chiusura della struttura, già messa a tacere lo scorso agosto con la diffusione della delibera di Giunta con la quale si incaricava il dirigente comunale a definire il bando di gara per l'affidamento del servizio.

L'appalto ha un importo complessivo di 681.442,56 euro così determinato: 666.846,72 euro a carattere incomprimibile quale costo del servizio; 14.595,84 quali oneri di gestione soggetti a ribasso; oltre l'Iva al 5% pari a 34.072,13 euro.

La durata dell'appalto è di tre anni a partire dalla data di aggiudicazione del servizio (possibile eventuale proroga). La gara è indetta nella forma della procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono ammessi al bando soggetti in forma singola, ma anche consorzi di cooperative, di imprese e i consorzi stabili.

Tra i requisiti che i partecipanti devono avere, tra l'altro, anche un fatturato minimo di 200mila euro l'anno, un'esperienza nel settore di almeno tre anni ed essere forniti di personale adatto.

Per quanto riguarda il personale, nel bando è prevista anche la clausola sociale che garantisce stabilità occupazionale. Il bando è finanziato con fondi derivanti dal Bilancio comunale.