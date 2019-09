Siracusa, Sorbello: "Tariffe in netto aumento per gli asili nido"

Costi elevati, a partire da quest'anno, per le rette degli asili nido a Siracusa, tranne per coloro con Isee inferiore a 2mila euro (che godono di esenzione). A denunciarlo è Salvo Sorbello, il quale sottolinea le incertezze per l'avvio del servizio.

"Gli ingenti finanziamenti pubblici di cui gode il Comune proprio per gli asili dovrebbero avere lo scopo di consentire la frequenza da parte del maggior numero possibile di bambini, così come sta avvenendo nelle tante città che hanno ridotto o addirittura azzerato le rette e così come auspicato dal Governo nazionale. Ed invece a Siracusa sono state addirittura finanziate strutture per asili nido che non sono mai state aperte come tali! - dice Sorbello - Mi sono occupato, anche a livello nazionale, di politiche familiari, come delegato dei comuni italiani, e sono convinto che a Siracusa, che sta precipitando verso un suicidio demografico"