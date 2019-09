Euro Cup, l'Ortigia sfida i francesi del Montpellier

Dopo un mese di preparazione, domani in vasca l'Ortigia per la prima dell'Euro Cup. Alle 19.30, infatti, alla Caldarella, gli aretusei sfideranno i francesi del Montpellier.

L'allenatore biancoverde ci presenta gli avversari che domani sfideranno l'Ortigia: “Il Montpellier ha due mancini molto bravi, croati, dal lato di destra, più altri due giocatori interessanti, uno di questi è Ivankovic, che abbiamo già trovato l'anno scorso. Poi ha un centroboa bravo e un ottimo portiere che è il secondo della nazionale montenegrina. Insomma, i primi sette sono di livello importante. A dimostrazione che questo non sarà un girone facile".

Su quali possano essere le maggiori insidie che l'Ortigia potrebbe trovare in questo girone, Piccardo non ha dubbi: “Innanzitutto bisogna evitare di aver voglia di strafare nella prima partita. Poi, un'altra insidia è rappresentata dal Partizan, perché sono fisicamente molto forti, sono tutti giovani e hanno tanto ardore fisico”.