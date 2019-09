Messina, 72enne muore folgorato

Un uomo di 72 anni, Rosario Feminò, é morto folgorato dalla recinzione elettrificata che aveva costruito nel suo terreno nel villaggio di Salice a Messina per non fare entrare i cinghiali. Durante un controllo alla recinzione però è rimasto colpito da una scarica elettrica. I carabinieri e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.