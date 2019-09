Siracusa, degrado in Piazza Davide Scamporrino

Incuria e degrado in Piazza Davide Scamporrino,a Siracusa. A segnalarlo è il componente della direzione provinciale del Pd, Alfredo Foti, che chiede all'assessore competente di intervenire per restituire decoro e cura soprattutto del verde.

"È importante- afferma Foti - non abbandonare le periferie e prendersi maggiore cura di quelle porzioni di territorio cittadino che hanno bisogno di sentire concretamente e visibilmente vicine le istituzioni".