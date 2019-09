Siracusa, caos in Piazza Pancali: parcheggio selvaggio all'ingresso di Ortigia

Piazza Pancali a Siracusa nel caos: una situazione quotidiana e non straordinaria con auto parcheggiate ovunque, anche in modo inadeguato.

Siamo all'ingresso di Ortigia, il centro storico meta di tanti turisti provenienti da ogni parte del mondo, che ricevono dalla città uno spettacolo indecoroso. Appaiono inutili i segnali di divieto di sosta e non solo in Piazza Pancali, anche in Corso Matteotti la sosta breve di auto è la norma, così come lo sforamento di orario per le operazioni di carico e carico dei fornitori delle attività commerciali.

E se i controlli da parte della Polizia municipale sono a spot e non continui, anche per carenze ataviche di organico, è evidente che il problema è ancora una volta il mancato rispetto delle regole da parte di alcuni, pochi o tanti, che continuano anche in questo modo a maltrattare la loro città.

Magari un'azione repressiva più incisiva e costante potrebbe fungere da deterrente.