Canicattini Bagni, all'imprenditore Ricupero il premio “Oscar Green” regionale di Coldiretti

E' andato al trentenne imprenditore agricolo Michele Ricupero l’Oscar Green per la regione Sicilia, il premio che Coldiretti Giovani Impresa.

Ricupero, già produttore olivicolo, si è classificato al primo posto nella categoria “Creatività” e concorrerà all’Oscar Green nazionale, per aver apportato innovazione e conoscenza nella macerazione dei fiori della pianta officinale Hyperricum Perforatum, giungendo così alla produzione di un eccellente Olio di Iperico, “elisir della felicità”, in modo tale da preservare il prodotto, conosciuto e narrato nella medicina popolare e storica.